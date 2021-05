Homens se passam por policiais, invadem ônibus e roubam passageiros em Saquarema

Um ônibus de turismo foi alvo de um assalto na noite de segunda-feira (10) em Saquarema. De acordo com a Polícia Militar, o ônibus passava pelo bairro Rio Seco, na Rodovia Amaral Peixoto, RJ-106, quando foi abordado por homens que se passaram por policiais civis, por volta das 20h.

O ônibus saiu de Cabo Frio e seguia para São Paulo. A Polícia Militar chegou a fazer um cerco na região, mas ninguém foi encontrado. O ônibus e os ocupantes foram levados para 124ª DP, onde o caso foi registrado e está sendo investigado.

Em depoimento à polícia, os passageiros afirmaram que os criminosos estavam vestidos com coletes da Polícia Civil. Ainda de acordo com as vítimas, eram quatro assaltantes. Três deles entraram no ônibus para abordar os passageiros e um ficou no carro, aguardando os outros criminosos.

Os suspeitos fugiram levando dinheiro, cartões e celulares dos ocupantes do ônibus. Ninguém ficou ferido.

O ônibus não tinha câmeras de segurança.

Carro encontrado

Na manhã de terça-feira (11), um carro foi encontrado em uma rua paralela a Rodovia Amaral Peixoto, no bairro Bonsucesso, a cerca de 7 km do bairro Rio Seco, onde aconteceu o assalto. O veículo foi encontrado por moradores, que acionaram a polícia.

Os investigadores acreditam que seja o carro usado pelos criminosos, já que entro do veículo foram encontradas camisas, bonés e distintivos com o emblema da Polícia Civil, peças que teriam sido usadas pelos suspeitos.

