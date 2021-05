Horto de Cabo Frio está doando mudas para moradores

Ter e cuidar de plantas em casa pode ser um alívio e um passatempo, principalmente durante a pandemia, quando aumentam os casos de depressão e ansiedade. Sabendo disso, a Prefeitura de Cabo Frio mantém o Horto Municipal Antônio Ângelo Trindade Marques em funcionamento de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h, na Avenida Henrique Terra, s/n, no bairro Portinho. Lá, os moradores podem adquirir mudas nativas de forma gratuita.

As mudas disponíveis para adoção foram doadas ao Horto Municipal através de um Termo de Ajustamento de Conduta, feito com empresas e moradores que descumpriram alguma legislação ambiental e tiveram como forma de punição a compensação com o replantio e a doação de plantas ao horto.

Para adquirir uma muda, basta o morador de Cabo Frio comparecer ao portão de entrada do local, onde será feito um cadastro que permite adotar até duas mudas por pessoa. Há muitas espécies nativas da região, como Pau-Ferro, Pata-de-Vaca, Ipê, Flamboyant, Aroeira, Pitangueira, Pau-Brasil, entre outras plantas que possuem raízes aéreas e não danificam calçadas e ruas. No caso de instituições que desejam uma maior quantidade, o pedido precisa ser realizado via ofício.

O secretário de Meio Ambiente e Saneamento, Juarez Lopes, ressalta que os jardineiros de primeira viagem precisam ter alguns cuidados simples, mas que podem ser feitos por qualquer pessoa, como manter os tutores bem fixados, irrigar regularmente e proteger contra possíveis atos de vandalismo.