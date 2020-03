Horto Municipal de Cabo Frio recebe Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais neste fim de semana

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Horto Municipal Antônio Ângelo Trindade Marques recebe no próximo fim de semana a Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais. O evento acontece de sexta (6) a domingo (8), das 9h às 17h. A programação gratuita vai contar com venda de algumas espécies de plantas, material de cultivo, artesanato e espaço gourmet.

Durante o evento, os participantes poderão adquirir mudas de orquídeas, cactos, suculentas, rosas do deserto, samambaias e outras espécies. Produtores estarão no local tirando dúvidas e esclarecendo, aos iniciantes, sobre a arte de cultivar plantas de forma adequada em ambientes diversos. No local serão vendidos insumos, vasos, substratos, adubos, tudo para auxiliar no cultivo.

Além do espaço de visitação, o local terá uma feira com artesãos da Região dos Lagos, com exposição dos produtos e um cantinho gourmet com opções gastronômicas, proporcionando ao público um dia completo de visitação em um local amplo e arborizado.

“Teremos o sorteio de orquídeas durante o evento. Todos os visitantes podem participar, não é necessário comprar para participar do sorteio. E os participantes podem aproveitar a ocasião para garantir o presente nesse dia especial”, explicou o Rodrigo Aragão, responsável pela exposição e pelo Orquidário Imperial.

A exposição tem apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Horto Municipal, localizado na Avenida Henrique Terra, s/n, no bairro Portinho.