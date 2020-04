Hospital confirma morte de paciente com Coronavírus em Cabo Frio

O Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio, acaba de informar no final desta amanhã, dia 01, que confirma que testou positivo para Coronavírus SARS-CoV2 paciente falecido, na última segunda-feira, dia 30, no hospital.

O hospital não deu mais informações sobre o paciente.

Contudo, segundo informações, ela era moradora de Arraial do Cabo, tinha 82 anos, e foi se consultar no hospital particular em Cabo Frio por possuir plano de saúde. Ela teve contado com a neta, que viajou para Itália.

Em breve, mais informações.