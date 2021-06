Hospital de Arraial do Cabo oferece exames por imagem

O Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC) iniciou, a partir desta terça-feira (1), a realização de quatro exames, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia e ecocardiograma. No total, são ofertadas em média 120 vagas por semana distribuídas entre as unidades do Estratégia de Saúde da Família (ESF) e pacientes internados.

Antes, os exames não eram feitos no Município, os pacientes eram encaminhados a unidades de saúde localizadas em cidades da região.

Na semana passada, já havia sido retomado o serviço de RX no HGAC, que estava paralisado pelo governo anterior desde novembro do ano passado, por falta de película.

INVESTIMENTOS – Há duas semanas, o prefeito, Marcelo Magno, anunciou que o Município está próximo de conseguir a implantação de oito leitos para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no HGAC. Serão quatro leitos para Covid-19, e quatro para outras doenças.



Em processo de revitalização, o hospital também vai passar a contar com novas instalações para UTI.