Hospital de Búzios monta estrutura para atender os pacientes com COVID-19

Apesar de não ter nenhum caso de COVID-19 diagnosticado no município de Búzios, o Hospital Rodolpho Perissé preparou infraestruturas para acolher possíveis pacientes infectados pelo vírus. Duas salas com 12 leitos, atendidos por 10 modernos respiradores, estão desde já disponíveis para receber os pacientes que apresentem sintomas graves.

Dentre os respiradores, cinco podem acolher até quatro pacientes ao mesmo tempo, tornando possível o aumento do número de leitos, se for necessário. Uma terceira sala com quatro leitos foi criada para pacientes que estejam com sintomas moderados e não precisem de respiradores.

As salas de trauma, ambulatório feminino e pediatria foram remanejados para outros espaços, para permitir a criação dessas estruturas. O hospital também adaptou seu fluxo de circulação para continuar atendendo a população, mesmo se houver casos de pessoas infectadas, internadas.