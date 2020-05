Hospital de Tamoios e Praça de Santo Antônio, em Cabo Frio, vão receber desinfecção contra o coronavírus

Equipes da Vigilância em Saúde Ambiental da Prefeitura de Cabo Frio atuam na quarta (13) na lavagem e desinfecção de diversas áreas em Tamoios como o hospital, a UPA, a Praça do PAM de Santo Antônio e o entorno do Ginásio Poliesportivo José Augusto Teixeira, no distrito. A medida faz parte do cronograma de combate à disseminação do coronavírus.

A ação é realizada em parceria com as equipes da Comsercaf, da Coordenadoria-Geral de Serviços Públicos, das Secretarias de Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e de Saúde, além da Guarda Civil Municipal e da Prolagos. Ao todo, 60 funcionários da prefeitura atuam nesta quarta no distrito.

Após a limpeza do local pelas equipes da Comsercaf, a desinfecção é realizada com hipoclorito de sódio a 1%, solução recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental do município, Andreia Nogueira, todos os protocolos de segurança determinados pelas autoridades de saúde são seguidos pelos agentes públicos.

Desde meados de março, a Prefeitura adota diversas medidas de contenção à pandemia e de proteção à população cabo-friense como incentivar o isolamento social, funcionamento de serviços essenciais, redução do funcionamento do serviço no prédio do executivo, além de proibições como frequentar praias, bares e restaurantes, fechamento de estabelecimentos comerciais para atendimento presencial, desinfecção de locais públicos como pontos de ônibus, entre outras medidas.