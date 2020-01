Hospital de Tamoios, em Cabo Frio, está apenas atendendo casos mais graves

O atendimento no Hospital Municipal de Tamoios, no segundo distrito de Cabo Frio, onde também funciona a UPA, está com o atendimento restrito a casos graves por conta do atraso no pagamento dos salários dos médicos.

Muitos pacientes já foram embora na manhã desta terça-feira, dia 28, sem atendimento, até porque, faltam materiais básicos, como os usados para fazer curativos.

Nesta segunda-feira (27), a Prefeitura de Cabo Frio mudou pela segunda vez a data que havia sido definida para o pagamento em acordo com os médicos contratados. A primeira tinha sido no dia 22 de janeiro, mas ela foi adiada para o início da semana do dia 27.

Agora, o município informou que o dinheiro será deposito no final, e não no início da semana. O calendário definido no começo de 2020 prevê o escalonamento de salários e cada categoria deverá receber o pagamento de dezembro em uma data diferente.

Por lei, todos os trabalhadores devem receber o mês trabalhado até o quinto dia útil do mês seguinte. No caso dos salários de dezembro, esse prazo foi até o dia 8 de janeiro.