Hospital do Jardim Esperança, em Cabo Frio, está oferecendo atendimento de pré-natal

O Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS), no Jardim Esperança, já está oferecendo atendimentos ambulatoriais de pré-natal de alto risco. Para reforçar o serviço, foi instalado um novo aparelho de ultrassom para a realização de exames no acompanhamento das gestações. Pelo menos 314 gestantes da área do grande Jardim serão beneficiadas com está ação inédita.

Serão realizados 50 agendamentos semanalmente através dos encaminhamentos das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) da rede de Atenção Básica.

Os acompanhamentos são realizados pela Unidade Básica de Saúde e pelas ESFs do Porto do Carro, Tangará, Caminho de Búzios, Boca do Mato, Vila do Ar e Peró. Além disso, o serviço também oferece o acompanhamento de um obstetra e o auxílio de exames laboratoriais e de imagem que serão realizados no hospital do Jardim Esperança.

Antes, as gestantes de alto risco tinham que se deslocar até o Centro de Saúde Oswaldo Cruz (CSOC) no Braga para ter acompanhamento.

O Secretário de Saúde, Felipe Fernandes, ressaltou a importância de uma nova oferta de serviço para as gestantes de Cabo Frio, enfatizando a praticidade de se ter um atendimento eficiente no mesmo bairro e definindo a ação como uma conquista muito positiva para o Jardim Esperança.