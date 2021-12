Hospital do Jardim Esperança, em Cabo Frio, ganha nova emergência pediátrica

A partir desta quinta-feira (30), o Hospital Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança, funcionará como emergência pediátrica. A unidade passará a atender casos urgentes de crianças de toda região do Grande Jardim. Com a evolução epidemiológica dos casos de covid-19, e o número de internações em queda, a unidade retomou as internações por clínica médica e atendimento para outros casos de saúde.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a medida se deve exatamente pelo resultado positivo ao longo do ano de ações para o enfrentamento e combate do coronavírus no município, que resultou na queda de quase 100% nos casos de pacientes internados.

“Acompanhamos, diariamente, os quadros de internação e atendimento na média e alta complexidade do município. Nesse cenário atual, as ações para potencializar os atendimentos, e obter a melhor logística de acordo com a evolução epidemiológica, vão ocorrer constantemente. Caso o cenário das internações mude, vamos adequar a estrutura para novamente para atender os pacientes. Além disso, seguimos em paralelo na melhoria permanente da rede pública de saúde. Uma das premissas do governo é garantir mais qualidade para saúde do cabo-friense”, explicou Felipe Fernandes, secretário de Saúde.

MAIS LEITOS E INFRAESTRUTURA

Atualmente, a unidade do Jardim Esperança funciona ainda com internação por clínica médica com leitos de Unidades de Pacientes Graves (UPG), enfermaria e trauma. Para atender a demanda do verão, a Secretaria de Saúde ampliou em mais oito leitos de clínica médica de retaguarda exclusivos para receber pacientes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios. O hospital passou, ainda, por manutenção e ampliação em toda rede de gases medicinais. Com o aumento da estrutura de armazenamento, a capacidade da produção e o consumo médio de oxigênio foi ampliado em 10%.