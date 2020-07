Hospital Geral de Arraial do Cabo recebe totem de higienização

Dois novos dispersores de álcool em gel foram instalados em locais estratégicos

Arraial do Cabo segue atento na luta contra o coronavírus. Sabe-se que os cuidados precisam ser redobrados a fim de manter os índices de contágio baixos e evitar um surto na cidade. Pensando nisso, a Prefeitura de Arraial do Cabo , através da Secretaria de Saúde, instalou nesta terça-feira (21), 2 totens de higienização com álcool em gel que atendem às recomendações da OMS e são acionados com os pés, não contaminando as superfícies.

Além dos tradicionais dispersores de álcool gel já existentes no hospital, os novos totens foram instalados, inicialmente, na Portaria Principal do HGAC, na Unidade de Emergência e na entrada do setor de internação e Divisão Administrativa, locais que possuem grande circulação interna de pessoas.

Os totens foram instalados devido a grande circulação de pessoas e visam garantir a segurança e tranquilidade de pacientes, familiares e profissionais que circulam nas áreas internas do HGAC.

A Secretaria de Saúde reforça que a utilização correta da máscara de proteção facial continua sendo obrigatória.