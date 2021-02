Hotel Acapulco pode virar um Hotel Escola em Cabo Frio

Representantes da Fecomércio, Sesc e Senac visitaram o prédio do antigo Hotel Acapulco, no Braga, nesta terça, dia 02, para analisar a possibilidade de transformar o espaço em um Hotel Escola.

A ação foi conduzida pelo secretário adjunto de Planejamento, Sérgio Nogueira, pelo secretário adjunto de Turismo, Carlos Cunha, e pelo Procurador Geral do município, Vitor Martim, que guiaram os visitantes pelas áreas internas e externas do local que, desde as primeiras semanas do governo recebeu ações para afastar usuários de drogas e criminosos e mutirão de limpeza.

O Acapulco tem uma área total de 10 mil m², já foi embargado pela justiça e sofreu com um incêndio em 2016, causando seu total abandono.

Para avaliar a situação da estrutura do prédio, uma comissão técnica foi criada pela Prefeitura no último dia 15 de janeiro com membros do governo municipal e da sociedade civil.