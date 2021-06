I Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador de Tamoios chegou ao fim no final de semana

Neste sábado (26), a I Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador, em Tamoios, Cabo Frio, chegou ao fim após três dias de evento, reunindo mais de 180 animais de todo Brasil para competir em categorias como morfologia, marcha batida e marcha picada.

Na parte da manhã, na categoria Marcha Picada Égua Adulta, Fonte Azul Ópera, de Araruama, foi a grande campeã. Na categoria de Marcha Batida Cavalo Castrado Jovem, Ator do Tira Teima, de Belo Oriente, Minas Gerais, foi o melhor avaliado pelos jurados.

Na final da categoria de Marcha Batida Cavalo Adulto, Dan do Perudá, de Sapucaia, Rio de Janeiro, foi o campeão. Na Marcha Picada Cavalo Adulto da Raça, Edu J.P.O., de Araruama, ficou com a primeira colocação. Na Marcha Picada Cavalo Adulto de Marcha, Radar Jasmim S.R.R., de Tijucas do Sul, Paraná, foi o melhor avaliado.

Entre as fêmeas, na categoria Égua de Raça Adulta de Marcha Batida, a égua Colina F1, de Nova Friburgo, foi a grande campeã. Na Marcha Picada, Jurista, de Araruama, foi a melhor avaliada pelos jurados. Na Raça Adulta de Marcha Picada, Fonte Azul Ópera, de Araruama, levou o primeiro lugar. Na Marcha Picada Adulto Fêmea, Dinastia Iúna, de Sapucaia, Rio de Janeiro, foi a campeã. O grande campeão na categoria Marcha Batida Cavalo Castrado Jovem, foi Z.C. Lápis LF Plataforma, vindo de Vila Velha, Espírito Santo.

Se mostrando recuperado de uma cirurgia no nariz, o prefeito José Bonifácio marcou presença no local. Junto do neto João, ele plantou algumas mudas de árvores na entrada da Fazenda Campos Novos e elogiou a organização da Expo, exaltando o novo momento vivido pelo produtor rural da cidade. Para ele, o local pode fazer de Cabo Frio uma grande realizadora de eventos.

A secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, também enalteceu a realização do evento e a volta da movimentação no Parque de Exposições, que marca um novo momento para a área rural e para o produtor agrícola do município.

Neste domingo (27), desde às 9h da manhã, uma edição especial da Feira do Produtor Rural foi realizada, promovendo o comércio agrícola local, tênis de mesa, feira de livros, gastronomia quilombola, comidas típicas, pescaria beneficente, feira de artesanato e muitas outras atividades. Além disso, os visitantes podem agendar uma visita à recém inaugurada Trilha Ecológica Sensorial na tenda da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer

Para o acesso ao Parque de Exposições de Tamoios, que fica no complexo da Fazenda Campos Novos, é obrigatório o uso de máscara de proteção e respeitar os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19.