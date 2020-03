Ibascaf e PasMed interrompem atendimentos presenciais em Cabo Frio

As diretorias do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Ibascaf) e do Programa de Assistência Médica aos Servidores Municipais (PasMed) comunicam a suspensão do atendimento ao público, por meio da Portaria nº 35 de 19 de março de 2020. A medida é válida até o dia 1° de abril, podendo ser prorrogada. Durante este período, os atendimentos serão feitos pelo Whatsapp (22) 2645-5616 e pelo e-mail atendimento.interno@ibascaf.rj.gov.br.

Além disso, o benefício dos servidores em auxílio-doença será prorrogado até 1º de abril. Para a concessão de novas licenças médicas, o servidor deverá apresentar o atestado médico diretamente no Departamento de Recursos Humanos de origem após o prazo estipulado. O mesmo vale para as perícias médicas.

Já no PasMed, os atendimentos médicos e odontológicos feitos por clínicas credenciadas aos usuários também estarão interrompidos.

“Todo mundo está tendo que se adequar a essa nova fase, buscar soluções para os serviços e principalmente, evitar a contaminação pelo Covid-19. Nós do Ibascaf e PasMed lidamos com mais de 3 mil servidores aposentados, pensionistas e em auxílio-doença que estão no grupo de risco. Gostaríamos de pedir que eles evitem sair de casa e que, caso tenham qualquer dúvida nos liguem, mandem mensagem ou e-mail”, disse José Renato de Almeida, presidente das instituições.

Lembramos ainda que hábitos simples de higiene são as melhores formas de prevenção da doença, como lavar bem as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel; cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir; não compartilhar objetos pessoais; evitar aglomerações e manter os ambientes ventilados, de acordo com orientações do Ministério da Saúde.