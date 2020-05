Ibascaf, em Cabo Frio, realiza mais uma etapa do pagamento dos aposentados e pensionistas

O Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio informa que concluiu, no fim da tarde desta terça-feira (26), mais uma etapa do pagamento dos salários referente a abril dos aposentados e pensionistas. Os beneficiários que recebem entre R$ 6.050,01 e R$ 6.590,00 tiveram os proventos creditados.

O Instituto esclarece ainda que os aposentados, pensionistas e toda folha de auxílio doença que recebem até R$ 3 mil já receberam o pagamento no dia 11 de maio. Os aposentados que recebem o benefício entre R$ 3.000,01 e R$ 5.250,00 receberam no dia 20. Já quem recebem entre R$ 5.250,01 e R$ 6.050,00 foram pagos no dia 22 de maio.

O escalonamento é necessário diante do cenário econômico do município e está seguindo o calendário divulgado de acordo com a entrada dos recursos. A queda na arrecadação potencializou esta situação. Somente em abril, a perda financeira totalizou 70% na entrada de recursos próprios e 23% nos royalties do petróleo, sendo a menor renda mensal dos últimos anos. No entanto, desde o início do governo Dr. Adriano Moreno, o pagamento do funcionalismo é a prioridade.

O Instituto aguarda a entrada de recursos para finalizar o pagamento do último grupo de aposentados e pensionistas.