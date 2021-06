Idosa que estava desaparecida é encontrada morta em Saquarema

Marilza Marins, de 79 anos, que estava desaparecida desde a última quarta-feira (09), foi encontrada morta neste domingo (13).

O corpo da idosa foi localizado no Sítio dos Desbravadores, que fica em um matagal no Bairro Rio de Areia. Segundo um familiar, Marilza não tinha ferimentos e o carrinho de compras que estava com ela na última vez que foi vista estava com ela.

“É revoltante! Agora precisamos entender o que de fato aconteceu. Como ela circulou esse tempo todo e ninguém viu? O que a polícia fez de fato desde que foi comunicada?”, desabafou a sobrinha da vítima.

O desaparecimento

A senhora Marilza Martins, de 79 anos, moradora de Bacaxá, distrito de Saquarema, desapareceu na última quarta-feira (09), quando saiu de casa por volta das 14 horas para ir ao mercado e não voltou mais.

Familiares da idosa registraram Boletim de Ocorrência, buscaram em hospitais, asilos e IML, porém não conseguiram nenhuma informação sobre onde estava a idosa.