Idosos de Arraial do Cabo recebem medicamentos gratuitos em casa

A Prefeitura de Arraial do Cabo dá início a um projeto que tem por finalidade coordenar a entrega de medicamentos nas residências dos idosos já cadastrados na Secretaria de Saúde nesse período de pandemia do novo coronavírus. A ação foi desenvolvida para evitar a locomoção dos idosos pertencentes ao grupo de risco os quais geralmente são mais afetados.

Os idosos que se deslocavam até a Secretaria de Saúde para retirar seu medicamento receberão os medicamentos a partir desta semana em sua própria residência.

Segundo a Secretaria, a ação visa garantir à segurança dos idosos, com 60 anos ou mais, contra o novo coronavírus. Além dos medicamentos, os idosos receberão uma máscara e álcool gel para contribuir na proteção e nos cuidados.

A solicitação para recebimento dos medicamentos em casa será feita mediante cadastro e processo já aberto na Secretaria de Saúde, informando o nome completo, data de nascimento, telefone, CPF e o local de entrega.



Já os idodos que ainda não possuem cadastro e processo, será necessário se dirigir até a Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo, tendo em mãos identidade, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS, receita médica e laudo médico.

Em Arraial do Cabo as entregas acontecerão as terças e sextas feiras de 09:00 às 12:00. Já nas sextas feiras as entregas serão estendidas aos Distritos.

A entrega dos medicamentos ocorrerá de forma escalonada, conforme os lotes chegam e mediante disponibilidade.

Para outras informações entre em contato através do telefone (22) 2622-4227. Atendimento das 09:00 às 12:00 de segunda a sexta-feira.