Idosos entre 70 e 72 recebem vacinas a partir desta segunda-feira em São Pedro da Aldeia

A partir desta segunda-feira (22), São Pedro da Aldeia dá início à vacinação de idosos entre 70 e 72 anos ou mais, seguindo o cronograma definido pela Secretaria de Saúde.

A aplicação ocorrerá de forma decrescente, de acordo com os dias da semana.

As doses são disponibilizadas em oito unidades entre 8h e 15h, com exceção de Recanto do Sol, que atenderá de 8h as 12h.

É importante que o público siga as recomendações sanitárias no ato da vacinação, como o uso de máscara e higienização das mãos.

Confira o cronograma de vacinação por data

Segunda-feira (22/03): idosos de 72 anos ou mais;

Terça-feira (23/03): idosos de 72 anos ou mais;

Quarta-feira (24/03): idosos de 71 anos ou mais;

Quinta-feira (25/03): idosos de 71 anos ou mais;

Sexta-feira (26/03): idosos de 70 anos ou mais.

Confira os postos de vacinação

Das 8h às 15h

UBS Poço Fundo: Estrada do Boqueirão, s/n – Poço Fundo;

Esf Ponta do Ambrósio: Rua Antônio Luiz Araújo, n° 120 – Ponta do Ambrósio;

Esf Porto da Aldeia: Avenida Saputiaba, n° 35 – Porto da Aldeia;

UBS Fluminense: Rua Rezende, n° 54 – Bairro Fluminense;

Esf Porto do Carro: Estrada do Alecrim, n° 388 – Porto do Carro;

Esf Baixo Grande: Rua Antônio Soares dos Santos, s/n – Baixo Grande;

Esf Praia Linda: Rua Nicolas Peregrino dos Santos, n° 66 ou Estrada de Ferro, n° 66 – Praia Linda;

Das 8h às 12h

UBS Recanto do Sol: Rua Sérgio Ferreira Nunes, n° 12 – Recanto do Sol

A prefeitura destaca que cada frasco da vacina contém dez imunizantes. Para evitar desperdício das doses, apenas será permitida a abertura de novos frascos até as 14h. Após esse horário, novas doses só serão disponibilizadas se houver espera de dez pessoas aptas para receber a imunização.

Para receber a vacina, o idoso precisa apresentar documentação pessoal com foto, Cartão do SUS e comprovante de residência. Aqueles que receberam a primeira dose da vacina CoronaVac e estiverem dentro do prazo de 14 e 28 dias após a aplicação, devem procurar as unidades de saúde listadas acima para aplicação da segunda dose, necessária para a imunização completa da doença.

Aqueles que foram vacinados de forma domiciliar e desejam receber a segunda dose da vacina pelas equipes em domicílio, devem fazer o agendamento também nas unidades de saúde relacionadas. Quem foi vacinado pela Oxford/AstraZeneca tem prazo de até 90 dias para aplicação da segunda dose.

Todos que recebem as vacinas são catalogados para registro documental do processo de imunização. Os certificados são feitos nominalmente, com a assinatura daqueles que recebem as doses ou dos responsáveis por eles no ato da vacinação.

O recebimento domiciliar das vacinas para idosos acima de 81 anos segue pelo WhatsApp. Para receber o imunizante, o público-alvo deve fazer a solicitação por meio do número (22) 99617-5923 ou nas unidades básicas de saúde do município.

É necessário informar o nome do idoso, data de nascimento, Cartão do SUS, endereço e telefone no ato do cadastro. O número disponibilizado é destinado apenas para o procedimento.