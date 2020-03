Idosos receberão vacina contra a gripe em casa em Arraial do Cabo

Por conta da pandemia do novo coronavírus, os idosos de Arraial do Cabo vão receber a vacinação contra a gripe em casa. A campanha nacional contra a influenza começa nesta segunda-feira (23).

Na primeira fase da vacinação, o público-alvo são idosos a partir de 60 anos e profissionais da área da saúde.

De acordo com a equipe de imunização, a vacinação não será feita nos postos e sim nas casas dos idosos. Um veículo será disponibilizado para ir até as casas no Centro e nos distritos de Arraial do Cabo para evitar a aglomeração de pessoas nos postos de saúde.

Em caso de dúvidas, o morador poderá entrar em contato direto com o agente de saúde que já acompanha a família.

Sobre a campanha

A campanha nacional de vacinação foi antecipada por conta da pandemia de coronavírus e vai até o dia 22 de maio. A primeira fase da campanha é para pessoas acima de 60 anos e profissionais da saúde. O objetivo da campanha é imunizar a população contra a influenza e facilitar a detecção de casos de infecção por coronavírus.