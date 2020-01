IFRJ em Arraial do Cabo abre inscrições para curso superior

Estão abertas as inscrições para a primeira graduação pública em Arraial do Cabo. O campus do IFRJ no município oferece o Curso Superior de Tecnologia (CST) em Redes de Computadores. As matrículas começaram a ser feitas no dia 06 deste mês e vão até o dia 22 de janeiro.

No total, são 30 vagas disponíveis para alunos que tenham concluído o ensino médio e feito o ENEM a partir de 2017.

Os candidatos interessados deverão se inscrever, presencialmente, na Secretaria Acadêmica do campus Arraial do Cabo (Rua José Pinto de Macedo, s/n – Prainha, Arraial do Cabo – RJ), das 10 às 15h. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. É necessário preencher o Formulário de Inscrição e anexar o Boletim do ENEM 2017, 2018 ou 2019 com número de inscrição e notas obtidas em cada uma das provas de área de conhecimento e Redação.

Vale destacar que o candidato precisa ter alcançado, no mínimo, 400 pontos na média ponderada das notas obtidas nas provas do ENEM (Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação) e ter obtido nota diferente de zero em todas as provas do ENEM. Para outras informações, entre em contato com a unidade, através do telefone: (22) 2622 9200.