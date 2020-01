Na manhã desta segunda-feira, dia 13, de acordo com a Prefeitura de Iguaba Grande, a cidade amanheceu com alguns pontos de alagamento.

A Prefeitura Municipal já está trabalhando desde as primeiras horas do dia com sua equipe para desobstruções de bueiros que auxilia no escoamento da água.



A operação está sendo realizada em vários pontos da cidade.