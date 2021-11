Iguaba Grande assina convênio com Hospital Missão de São Pedro da Aldeia para partos e pré natal

Um convênio com o Hospital e Maternidade Missão de São Pedro, na cidade de São Pedro da Aldeia, foi assinado na última semana pela prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria de Saúde. Com o acordo, parturientes que realizaram o acompanhamento de pré-natal no município de Iguaba, através do Sistema Único de Saúde (SUS), poderão ser atendidas pela Entidade Filantrópica.

Serão realizados pela unidade os trabalhos de Parto Normal de baixo risco, Cesariana e atendimento emergencial a gestantes em trabalho de parto prematuro – que acontece antes da 37ª semana de gravidez e após a 20ª semana – ou que tenham complicações na gravidez e abortamento.