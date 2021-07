Iguaba Grande diminui intervalo entre as doses da AstraZeneca

A Secretaria Municipal de Saúde de Iguaba Grande irá seguir a decisão do Governo do Estado do Rio de Janeiro e a partir de amanhã (15) irá diminuir o intervalo entre as doses da vacina do imunizante Astrazeneca para 8 semanas. Antes, o intervalo era de 12 semanas. O objetivo é acelerar o esquema vacinal.

A decisão foi acordada com representantes do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e grupo de especialistas e epidemiologistas da Saúde do Estado.

Vale lembrar que a aplicação da segunda dose está acontecendo de segunda a sexta, de 9h às 17h, na Praça da Estação.