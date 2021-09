Iguaba Grande: Feirinha Criatividades da Terra terá 2ª Exposição de Carros Antigos e apresentação musical com voz e violão

Iniciando a programação do mês de outubro, a quarta edição da Feirinha Criatividade da Terra, neste sábado (02), a partir das 9h, na Praça Edyla Pinheiro, terá a 2ª Exposição de Carros Antigos e apresentações culturais e musicais com voz e violão com o cantor Érick Morais.

Em referência ao Dia Nacional do Idoso – comemorado em 1º de outubro – a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda realizará sorteios e apresentações de canto, dança e teatro com a participação de idosos que frequentam o Centro de Referência do Idoso (CRI), além de atendimentos do Supera Rio, Bolsa Família, orientação psicológica (relacionado ao setembro amarelo), serviço de convivência com a temática do mês da criança e orientações em geral. A Drogaria Max disponibilizará uma equipe para realizar aferição de pressão e teste de glicose.

A secretaria de Meio Ambiente distribuirá 200 mudas de plantas nativas, frutíferas e ornamentais e a secretaria de Agricultura disponibilizará cerca de 150 mudas de cebolinha, alfavaca, maracujá, capim-limão, amora entre outros, além de barro vermelho, areia preta, substrato agricola e terra Adubada.

A 4ª edição da Feirinha Criatividades da Terra é uma realização da secretaria de Turismo, Esporte e Lazer em parceria com as secretarias de Governo, Cultura, Meio Ambiente, Agricultura, Saúde e Assistência Social.