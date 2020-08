Iguaba Grande ganha estufa para cultivar mudas de hortaliças

A partir de agora a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca de Iguaba Grande vai passar a produzir mudas de hortaliças e árvores frutíferas. A ação será possível graças à Secretaria de Educação, que cedeu uma estufa que ficava no antigo horto da chácara das rosas e não estava sendo usada.

O material é todo em estrutura metálica e tem 15 metros de altura por 6,5 de largura, e vai servir para cultivar mudas de alface, couve, pimentão, tomate, berinjela, jiló, repolho, rúcula, chicória, espinafre, entre outros. A Secretaria de Meio Ambiente também será parceira do projeto com cultivo de mudas de plantas típicas da região no horto do bairro São Miguel.