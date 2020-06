Iguaba Grande ganhará novo Parque Ecológico

A obra de revitalização da Lagoa do Bulcão está em fase final. O espaço será chamado de “Parque Ecológico de Recreação Célia Barbosa da Silva” em homenagem a uma antiga moradora: a família de Célia usava a lagoa para lavar roupas. Agora o local está sendo preparado pelo Governo Municipal para se tornar um point de turismo ecológico.

Até o momento já foram concluídas as obras de revitalização do bosque, instalação de pontes de acesso, parque infantil, paisagismo, monte de oração, campo society de grama natural, quadra de vôlei e futvôlei, academia ao ar livre, banheiros, guaritas de segurança, percolados para área de lazer, cachoeira artificial e instalação do calçadão para caminhada, faltando apenas instalação de uma área para food truck e a finalização do píer para pesca.

O novo espaço de lazer fica no final da Estrada da Capivara, que começou a ser asfaltada no último dia 8, em comemoração aos 25 anos de emancipação de Iguaba. Ao todo serão 2.200 metros de asfalto, beneficiando mais de 10 mil pessoas. A obra está em fase de manilhamento.