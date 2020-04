Iguaba Grande imuniza mais de 40% dos idosos contra a gripe

Em pouco mais de uma semana de vacinação contra a gripe Influenza, a Secretaria de Saúde de Iguaba Grande já conseguiu imunizar pouco mais de 40% dos idosos cadastrados nas UBSs da cidade: do total de 3.911 pessoas com mais de 60 anos, 1.658 receberam a dose até agora. No município as vacinas estão sendo aplicadas em casa para evitar aglomerações. Neste primeiro momento estão sendo visitados idosos acamados e com mais de 80 anos. Mas até o dia 15 de abril, prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde, todas as pessoas com mais de 60 anos serão imunizadas contra a gripe.

O secretário de Saúde, Valdeci Júnior, alerta que a vacina não imuniza contra o coronavírus, “mas torna-se importante porque agiliza na confirmação de casos do novo Covid-19, permitindo que o médico descarte a Influenza em pessoas já imunizadas”. Ele pede, ainda, que pessoas com mais de 60 anos que moram em Iguaba mas não são cadastradas em nenhuma UBS, entrem em contato com a Ouvidoria da Saúde informando nome, telefone e endereço, através dos telefones (22) 2634-3738 e 2634-3808 (ramal 222), ou pelo email ouvidoriasaude@iguaba.rj.gov.br

Além dos idosos, até o dia 15 de abril Iguaba Grande também estará imunizando os profissionais de saúde. Até agora 52% já receberam a dose, que está sendo aplicada na Policlínica do município. Seguindo o calendário do Ministério da Saúde, a partir do dia 16 a campanha será para professores das escolas públicas e privadas e profissionais das forças de segurança e salvamento. A partir de 9 de maio será a vez das crianças de 6 meses a 6 anos, adultos com idade entre 55 e 59 anos, doentes crônicos, grávidas, puérperas e pessoas com condições especiais.