Iguaba Grande: Inscrições abertas para a expositores na Feirinha Criatividades da Terra

Nesta quarta-feira (17) a secretaria de Turismo, Esporte e Lazer (SECTUR) estará realizando as inscrições para a Feirinha Criatividades da Terra, que acontecerá no dia 04 de dezembro, na Praça Edyla Pinheiro.

No local estarão sendo realizadas também as inscrições para as Edições Especiais Noturnas, que serão realizadas nos dias 03, 04, 05, 10 11, 12, 17 ,18 e 19 do mesmo mês.

As inscrições, limitadas, serão feitas de forma presencial na sede da SECTUR, localizada no bairro Ubás, de 8h às 17h. Para garantir uma vaga é necessária a apresentação de Identidade, comprovante de residência e foto do produto a ser exposto.