Iguaba Grande tem dois casos novos suspeitos de Coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde de Iguaba Grande informa que recebeu, no início da noite desta segunda-feira (23), a notificação de mais DOIS CASOS SUSPEITOS do novo Coronavírus (COVID-19). As duas pacientes (uma mulher de 41 anos e outra de 49) deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento com alguns sintomas como febre e tosse seca. Uma delas relatou passagem pelo Rio de Janeiro e a outra relatou contato com caso suspeito.

Seguindo protocolo determinado pelo Ministério da Saúde, as pacientes tiveram o material coletado para análise, enviado para o Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (LACEN-RJ), e vão aguardar o resultado em isolamento residencial (conforme protocolo do Ministério da Saúde) devido à demora do laboratório na liberação dos resultados, mas com acompanhamento por equipe médica altamente capacitada, bem como pelo serviço de Vigilância Epidemiológica do município.

Com essas novas notificações, Iguaba Grande possui, atualmente, SEIS CASOS SUSPEITOS em acompanhamento e aguardando resultado dos exames, entre eles um homem de 32 anos que relatou contato com paciente confirmado para Covid-19, uma mulher de 49 anos que veio de Niterói, um mulher de 29 anos sem histórico de passagem por área de risco e um homem de 64 anos que passou por São Paulo e Rio de Janeiro, chegou na UPA em estado grave e faleceu poucas horas depois.

Importante ressaltar que para evitar a exposição ao vírus é fundamental que as pessoas evitem sair de casa e adotem todas as medidas de higienização das mãos com utilização de água e sabão e, quando possível, com álcool 70 (gel ou líquido).