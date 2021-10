Iguaba Grande tem frota aumentada para transporte de pacientes

Em outubro de 2019, a prefeitura de Iguaba Grande adquiriu dois micro-ônibus para transporte de pacientes com 32 lugares, para melhorar o atendimento aos pacientes que precisavam realizar atendimentos em outras cidades.

Anteriormente, só era possível transportar 36 pessoas por dia. Hoje, o serviço de transporte da Prefeitura de Iguaba, através da secretaria de Saúde, tem a capacidade de transportar 136 pacientes diariamente para realizar consultas agendadas em locais distantes.

Entre os veículos, estão disponíveis dois micro-ônibus, 10 veículos de passeio e duas vans com 16 lugares para realizar o deslocamento desses pacientes. Cerca de 1.500 usuários são levados mensalmente para locais como Niterói, Rio de Janeiro e Baixada Fluminense entre outros em busca de especialidades como ultrassonografias em geral, exames oftalmológicos, exames obstétricos, colecistectomia (vesícula), exames oncológicos, ortopedia em geral, holter e mapa, mamografia, tomografia, entre outros.

De acordo com o prefeito Vantoil, a atenção para a saúde foi um dos focos do governo ao assumir. “Nesse mês de outubro completou dois anos da aquisição dos micro-ônibus com ar condicionado, banco reclinável, acessibilidade, TV, e que levaram mais carinho, amor e mais dignidade aos nossos pacientes. Desde então, foram realizados mais de 37.800 atendimentos fora do município.” Declarou o prefeito.

Os moradores que necessitam de tratamento fora de domicílio podem efetuar a marcação na sede da secretária de Saúde no setor de transporte, de segunda a sexta, de 8h às 11h30, munidos de comprovante da marcação de consulta, cartão do SUS, telefone para contato e comprovante de residência. Vale destacar que os pacientes que necessitam de acompanhante devem apresentar a documentação de identificação.

As consultas e exames, vinculados ao Sistema Único de Saúde realizadas fora do município, devem ser marcados pela Central de Regulação de Exames, localizado na sede da secretaria de Saúde.