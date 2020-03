Iguaba Grande tem o primeiro caso confirmado de Coronavírus

A Secretaria de Saúde de Iguaba Grande acaba de notificar, nesta terça-feira, dia 31, o primeiro CASO CONFIRMADO de coronavírus no município, por vínculo-epidemiológico, após contato da Secretaria Estadual de Saúde.

A paciente é uma mulher de 36 anos, moradora de Iguaba, que recebeu orientações da equipe epidemiológica e encontra-se em isolamento domiciliar em Rio das Ostras.

A confirmação veio através do resultado positivo para coronavírus da mãe da paciente, uma senhora de 70 anos, moradora de Itaboraí, que esteve em contato com a filha em visita familiar no município de Rio das Ostras, e está internada no Rio de Janeiro. Com isso, Iguaba Grande passa a ter:

1 caso confirmado

6 casos suspeitos

4 casos descartados

Sobre os 6 CASOS SUSPEITOS a Secretaria de Saúde informa que continua aguardando o Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (LACEN-RJ), que em recente comunicado informou não haver mais prazo para liberação devido ao aumento crescente dos casos suspeitos em todo o estado do Rio de Janeiro. No entanto, todos seguem em acompanhamento e apresentando melhora no estado de saúde.

A Prefeitura alerta a todos que, neste momento, a melhor forma de prevenção é FICAR EM CASA. Só saia se for realmente muito necessário, e não esqueça de higienizar as mãos com água e sabão caso não tenha álcool 70.