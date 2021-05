Iguaba Grande terá Workshop de Gastronomia

A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, em parceria com a Prefeitura de Iguaba Grande, vai realizar o Workshop de Gastronomia: Sabores de Origens. O evento tem como objetivo mostrar que a simplicidade da nossa culinária local pode ser transformada em pratos gourmet a partir das ideias e mãos dos chefes Claudio Peters, Rafaela Silveira e Daniel Tarré.

Esta é a primeira edição do evento é restrita aos proprietários de restaurantes e quiosques da cidade, que funcionem de forma presencial. O número de vagas é limitado para 40 pessoas, sendo uma por estabelecimento comercial. Os participantes receberão certificados assinados pelos próprios chefes. Para a Secretária de Turismo, Carla Valle, a iniciativa servirá de inspiração para os restaurantes valorizarem o pescado que é proveniente da nossa laguna e os alimentos produzidos por agricultores da nossa cidade.

O evento acontecerá no dia 08 de junho, a partir das 14h, no Sítio Vila Country, em Sapeatiba Mirim. Os participantes receberão certificados assinados pelos próprios chefes.

As inscrições estão abertas a partir 29 de maio a 04 de junho através do link: https://docs.google.com/forms/d/1Crq-S0KIAZsQfb6kDNnnGKHvXXtuKmgwP9Zm45XWAK4/edit