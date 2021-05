Iguaba Grande vai receber R$5 milhões de emendas parlamentares

A cidade de Iguaba Grande vai receber emendas parlamentares que chegam a aproximadamente R$ 5 milhões a fim de beneficiar diversos setores públicos.



Parte desses recursos serão destinados ao Instituto Flore’ser, que funciona como reabilitação física e psicológica, localizado no bairro Cidade Nova, além do CAP’S que atende pessoas na área psicossocial, localizado no Centro.

Em busca desta conquista em Brasília, nesta semana, estiveram presentes o Chefe de Gabinete, Fábio Costa, o Secretário de Planejamento, Eronildes Bezerra e o Secretário de Saúde, Valdeci Junior: “A sensação é de dever cumprido. Nós demos um importante passo para a liberação dos recursos do Flore’Ser e do CAPS que ajudarão a melhorar ainda mais os serviços prestados à nossa população”, afirma Fábio Costa.

Em reunião, o Deputado Luiz Lima se comprometeu a enviar R$700.000 para a construção da Maria Fumaça, espaço gastronômico e turístico na Praça da Estação, e o Deputado Hélio Lopes garantiu uma emenda de R$800.000 que será destinada à construção do Mirante Municipal. Para completar, a Deputada Soraya Santos vai enviar uma emenda de R$ 1 milhão para o município.

Além disso, os secretários também se reuniram com os Deputados Felício Laterça, Gutemberg Reis, Sargento Gurgel, Christino Áureo, Gelson, Juninho do Pneu e com assessores do deputado Luizinho, que também se comprometeram em ajudar a cidade nas áreas do esporte, turismo, saúde e infraestrutura.