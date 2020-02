Iguaba Grande vai sediar Carioca de Beach Soccer 2020

Está confirmado: o Campeonato Carioca de Beach Soccer 2020 será em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. O evento será realizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, em parceria com a Federação de Beach Soccer do Estado do Rio de Janeiro (FEBSERJ), e acontecerá entre os dias 4 a 8 de março, na Arena Popeye, na orla da Laguna de Araruama. Grandes clubes do Estado estarão disputando o título nas areias de Iguaba Grande, entre eles Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo e Fluminense entre outros.

De acordo com o secretário Turismo, Esporte e Lazer, Marcelo Durão, além dos jogos, o público também terá à disposição uma série de atividades gratuitas. Também poderão participar de ações com atletas e ícones do esporte que estarão presentes no campeonato. “Ficamos muito felizes com esta resposta positiva da Federação porque é uma oportunidade única para nossa população, principalmente para aqueles que gostam de esporte. Estamos trabalhando para que seja o campeonato mais bem organizado da história do beach soccer carioca em Iguaba Grande”, comentou o secretário, lembrando que no intervalo dos jogos o público também poderá se divertir numa das quatro mesas de Futmesa que serão montadas no local.

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, comemorou a notícia, e lembrou que além de trazer mais uma oportunidade de lazer para o município, a ideia é desenvolver ações que tornem o beach soccer conhecido e mais praticado em várias faixas etárias, uma vez que o esporte tem poder não só de lazer e entretenimento, mas também de socialização. “E junto com a FEBSERJ vamos incentivar a inclusão através do beach soccer. Por isso também teremos o projeto #BeachSoccerParaTodos, uma ação extremamente importante com foco na inclusão de portadores de necessidades físicas e especiais”, contou o prefeito.

Dentro da programação, também será realizada palestra sobre sustentabilidade e cuidados com meio ambiente, além do “arrastão na areia”, uma ação de conscientização ambiental com limpeza da orla e recolhimento de lixo nas areias em torno do evento.