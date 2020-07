IML de Cabo Frio é inspecionado pelo secretário de Estado de Obras do Rio

O secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro, inspecionou nesta sexta-feira (17), o Instituto Médico Legal (IML) do município. A visita aconteceu após a ida do prefeito Dr. Adriano Moreno ao Rio, na última quarta (15), onde foi discutido uma vasta agenda para a cidade. Na ocasião, o chefe do Executivo municipal solicitou, mais uma vez, a reforma para reabertura do espaço, já que, além de Cabo Frio, o órgão atende as cidades de Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. O secretário, em nome do governador Wilson Witzel, atendeu também a uma solicitação do deputado Mauro Bernardo, que acompanhou a visita no instituto.

Em 2019, o prefeito já havia realizado uma vistoria para elencar as principais urgências da unidade a serem sanadas para o retorno seguro das operações do IML. Após a inspeção, realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, pela Comsercaf e em parceria com empresários locais, as demandas foram apresentadas ao governador do Estado, Wilson Witzel.

“Nosso desejo é de reativar o quanto antes o IML de Cabo Frio porque entendemos que é um serviço local que facilita a vida dos moradores no momento de dor. Por isso, temos nos encontrado com regularidade com o Governo do Estado a fim de buscar alternativas para que o instituto seja reformado e volte a operar o mais rápido possível”, explicou o prefeito.

O IML é órgão público subordinado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e responsável pelas necropsias e laudos cadavéricos para polícias científicas. Há mais de dois anos, o IML de Cabo Frio está fechado e as necropsias estavam sendo realizadas na unidade de Araruama, que suspendeu as atividades a partir de maio deste ano. Desde então, os serviços são feitos no Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) em Macaé e São Gonçalo, de acordo com a proximidade de cada ocorrência.