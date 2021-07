IML de Cabo Frio volta a funcionar após cinco anos

Após 5 anos fechado, o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio foi reinaugurado na tarde desta sexta-feira (9). A solenidade contou com a presença do governador Cláudio Castro; do Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (SECTI), Dr. Serginho; e do Secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, dentre as autoridades estaduais. O presidente da Câmara, Miguel Alencar e os vereadores Adeir Novaes, Alexandra Codeço, Alexandre da Colônia, Carol Midori, Douglas Felizardo, Jean da Autoescola, Josias da Swell, Vanderson Bento e Vinícius Corrêa também estiveram presentes.

A unidade funciona no bairro Portinho, local onde serão realizados exames médico-periciais de natureza criminal tais como corpo de delito e necropsias. O IML é de suma importância para a sociedade cabo-friense. O primeiro a discursar foi o prefeito José Bonifácio.

O governador Cláudio Castro ressaltou a importância de investir em infraestrutura.

“Não dá para ter segurança pública com uma polícia sucateada, sem um IML próximo que oferte uma perícia de qualidade. O sucateamento gera impunidade. Só com investimento em infraestrutura conseguiremos conter a criminalidade”, disse Castro.

A reforma do prédio do IML foi financiada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (SECTI), por meio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).

“Hoje estamos reabrindo esta estrutura que é tão importante para a sociedade de toda a Região dos Lagos, trazendo de volta a dignidade às pessoas que passam por um momento tão triste que é a perda de um familiar. Este é um serviço essencial e que precisava ser restabelecido”, disse o secretário Dr. Serginho.

“A reabertura do Instituto Médico Legal de Cabo Frio é um ato de humanidade e dignidade para a Região dos Lagos. Os moradores não precisarão mais viajar para outra cidade para tratarem de uma logística delicada, em um momento de luto. A reativação do IML também gera um efeito direto na segurança pública, pois através deste equipamento podemos realizar perícias com mais agilidade e qualidade, contribuindo para diminuir a impunidade a partir da possibilidade de maior elucidação de casos. Parabenizo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e agradeço a parceria da Alerj – Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Continuaremos realizando ações para melhorar a vida da população fluminense”, disse o governador Cláudio Castro.