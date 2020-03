Inaugurações canceladas em Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande informa que as inaugurações previstas para este mês de março foram temporariamente adiadas em virtude do Decreto Municipal Nº 1.885/2020, assinado na última sexta-feira (13) com validade de 15 dias a partir de ontem (dia 16) e que dispõe sobre medidas de prevenção e enfrentamento em relação ao Coronavírus (Covid 19).

Entre várias medidas, o documento proíbe a realização de eventos em locais públicos e privados (mesmo que previamente autorizados) com o objeto de evitar aglomerações e difusão em larga escala do vírus; suspende todos os eventos esportivos, sociais, inaugurações e outros previstos pelo Poder Executivo Municipal; antecipa as férias escolares do mês de julho, nas redes municipal e particular de ensino, e suspende todas as férias e licenças, de qualquer natureza, de todos os colaboradores da área de Saúde.