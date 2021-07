O Grupamento Operacional Marítimo Ambiental de Arraial do Cabo foi acionado na noite da última quarta-feira (7), para combater um incêndio de média proporção e risco alto, que atingiu uma área de cerca de 100 metros quadrados no Pontal do Atalaia, no Parque da Costa do Sol.

A equipe chegou no início do sinistro o que permitiu o combate às chamas, evitando que se alastrasse.