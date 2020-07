Incêndio na Secretaria de Saúde de Casimiro de Abreu destrói 3 veículos faziam o transporte de pacientes

Na manhã deste domingo, dia 12, um incêndio atingiu a Secretaria de Saúde de Casimiro de Abreu, destruindo veículos que faziam o transporte de pacientes. O fogo começou por volta das 6h40, e uma residente da Casa das Freiras acionou o Corpo de Bombeiros imediatamente. A polícia também foi acionada.

No incêndio, foram destruídos 1 ambulância e 2 carros. Ninguém ficou ferido. No entanto, mais de 400 pacientes que utilizam o transporte serão prejudicados. O serviço é essencial para pacientes que precisam realizar consultas, exames e cirurgias em outros municípios, principalmente pacientes oncológicos e pacientes que precisam fazer hemodiálise.





O Prefeito Paulo Dames e o Secretário de Saúde estiveram no local para verificar o ocorrido e tomar todas as providências. “Nós tivemos uma perda significativa no transporte do município. Por conta deste vandalismo, centenas de pacientes que dependem desse serviço, diariamente, ficarão prejudicados”, falou Ibson.

O caso foi registrado na 121ª Delegacia de Polícia e o local.