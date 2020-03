Inscrição para Concurso Público de Iguaba Grande termina nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira, dia 06, o prazo de inscrição para o Concurso Público 2020 da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande. Ao todo, são 304 vagas com salários que variam entre R$ 1.195,92 e chegam a R$ 4.777,67. O edital Nº 01/2020 está disponível no site da Prefeitura (www.iguaba.rj.gov.br) desde o último dia 4 de fevereiro, dois dias antes do início das inscrições.

De acordo com o documento, as inscrições são realizadas única e exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.institutoibdo.com.br, no período entre 9hs do dia 6 de fevereiro até às 23h59 do dia 06 de março de 2020, observado o horário oficial de Brasília/DF. O prazo de validade do concurso público 2020 é de dois anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período.

O concurso contempla cerca de 30 cargos diferentes do Ensino Fundamental ao Ensino Superior, entre eles gesseiro, motorista, guarda municipal, secretário de escola, inspetor escolar, professor de diversos níveis, pedagogo, orientador educacional, orientador pedagógico, fiscal de obras, engenheiro civil, fiscal sanitário, fiscal de meio ambiente, oficial administrativo, monitor de alunos, técnico em radiologia, técnico em enfermagem, técnico em laboratório, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, veterinário, cirurgião dentista, e médico de diversas áreas.

A taxa de inscrição varia de R$ 42,50 (para cargos de Nível Fundamental completo) até R$ 75,00 (para cargos de Nível Superior Completo). O boleto bancário será emitido somente no endereço eletrônicowww.institutoibdo.com.br, podendo ser pago em qualquer estabelecimento bancário, ou via internet, até a data do encerramento das inscrições, conforme previsto em cronograma do edital.

A primeira prova será aplicada no dia 19 de abril em local e horário que serão anunciados no dia 14 de abril. A segunda prova será no dia 26 do mesmo mês. A divulgação do resultado final do concurso está prevista para o dia 29 de junho.