Inscrições abertas em Búzios para cursos no setor de Offshore

Estão abertas as vagas para cursos profissionalizantes de soldagem, para os interessados em trabalhar no setor Offshore.

Os cursos que são organizados pela Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia oferecem aulas práticas e teóricas sobre eletrodo revestido e outros tipos de soldas mais sofisticadas, como a MIG (Metal Inerte Gás), também conhecida como GMAW (Gas Metal Arc Welding), além da TIG (Tungstênio Inerte Gás).

As inscrições estão abertas desta segunda-feira (10/02) até a sexta-feira (14/02), a partir das 13h, no Colégio Municipal Paulo Freire (situado no Centro, atrás do Radical Park).