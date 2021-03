Inscrições abertas para Corrida da Mulher em Unamar, Cabo Frio

Já estão abertas as inscrições para a Corrida da Mulher, que acontecerá no dia 27 de março às 7h da manhã.



Com três quilômetros de percurso, a corrida começará na Praia de Unamar, em frente ao salva-vidas, indo até o Parque de Eventos, e será dividida em três grupos: as mulheres que correm, as mulheres que pedalam e as mulheres que caminham.

A ação contará, ainda, com exercícios funcionais, alongamento, pontos de hidratação, sorteio de brindes e uma mesa com frutas e sucos.

Para quem deseja participar, as inscrições estão sendo realizadas na sede da Prefeitura em Tamoios, das 9h às 12h.