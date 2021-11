Inscrições abertas para o Concurso de Decoração Natalina em Cabo Frio

Estão abertas as inscrições para o Concurso de Decoração Natalina – Cabo Frio Natal Sol, que promete fomentar o comércio e a cultura natalina, tornando a cidade uma grande vitrine.

Poderão participar casas, prédios, condomínios residenciais e também os imóveis comerciais que tenham a fachada ou vitrine voltadas para a rua. Os participantes serão divididos em três categorias: Fachada de Imóvel Residencial; Fachada de Imóvel Comercial e Vitrine de Imóvel Comercial.

Para concorrer, basta se inscrever gratuitamente no link

(https://forms.gle/wumPMyygypTCbius8), até às 23h59min do dia 13 de dezembro de 2021. No ato da inscrição, o participante deverá anexar o mínimo de três e o máximo de 10 fotos do imóvel coloridas e atualizadas, em alta resolução.

O vencedor do concurso ganhará hospedagem de um final de semana, para duas pessoas, em um hotel de Cabo Frio. O segundo lugar ganhará um batismo de mergulho para uma pessoa no município, e o terceiro colocado será agraciado com um jantar para duas pessoas em um restaurante da cidade.

O resultado final do concurso será divulgado no dia 4 de janeiro de 2022.

Você pode conferir detalhes e o regulamento no Edital de Chamamento Público Nº 002/2021, disponível no link http://rj.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/cabofrio/?pagina=abreDocumento&arquivo=3FEE0658814A