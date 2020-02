Inscrições para 2ª turma do curso de Cuidador de Idosos em Arraial do Cabo abrem nesta quarta

A Consultoria Geral de Longevidade e Envelhecimento Humano (CONLONGEH) abrirá a 2ª turma do Curso de Cuidadores de Idosos que foi um sucesso no ano passado! Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria de Assistência Social (no antigo fórum da Prainha), nos dias 19 e 20 de fevereiro, das 9h às 17h. As vagas são limitadas! Os cadastrados na lista de espera da primeira turma já estão sendo orientados para realizar o pré cadastro.

Para realizar a inscrição é indispensável levar a cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência (com endereço de Arraial do Cabo, no nome do aluno ou, no máximo, em nome de parentes de segundo grau), além do comprovante de escolaridade (exigência mínima do ensino fundamental completo), e uma foto 3×4.

As aulas do Curso de Formação de Cuidadores de Idosos começarão no dia 3 de março e acontecerão todas as terças-feiras e quintas-feiras, em dois turnos: na parte da tarde, das 13h30 às 17h00; ou no período da noite, das 18h00 às 21h30, em local a ser definido pela organização do curso e a Prefeitura de Arraial do Cabo. O curso terá três meses de duração, com carga de 160 horas/aula, sendo 120h teóricas e 40h práticas, conforme as normas legais e com a carga horária oficial que será exigida em concursos públicos futuramente.

“O prefeito Renatinho Vianna abraçou a ideia e transferiu a nossa consultoria para a estrutura do Gabinete, justamente para poder dar maior apoio e estrutura ao projeto. Arraial do Cabo é uma das cidades com o maior índice de idosos per capita do nosso Estado. Trabalhar pela melhoria da qualidade de vida dessa população é dever do poder público. A cidade é pioneira na Região dos Lagos nesse quesito. Em dezembro de 2019, formamos 82 cuidadoras e cuidadores de idosos e temos a convicção de que podemos ir muito além”, definiu a consultora Cristiane Fernandes, que também é coordenadora e professora do curso.