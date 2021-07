Inscrições para concurso cultural de trajes juninos terminam nesta terça em São Pedro da Aldeia

Está chegando ao fim o prazo para inscrições gratuitas no concurso cultural de trajes típicos de São Pedro da Aldeia. A iniciativa é uma das atrações do Arraiá Cultural, festa junina promovida pela Secretaria Adjunta de Cultura em parceria com a Escola de Artes Municipal. Para participar, basta preencher um formulário de inscrição, disponível no site da Prefeitura (clique AQUI para acessar), e enviar uma foto individual com a melhor caracterização em estilo caipira. Os três trajes mais originais e criativos serão premiados com troféu e um kit com aperitivos juninos.

As fotos serão analisadas por uma banca artística e técnica e os critérios são: Criatividade, Tradição e Originalidade. O resultado do concurso será divulgado no dia 29 de julho, a partir das 19h, durante a live de encerramento do Arraiá Cultural.

Concurso cultural vai premiar os melhores trajes juninos

Além do concurso cultural, a programação da festa conta ainda com o sorteio de uma cesta de quitutes típicos para arrecadação de alimentos em prol da campanha “Cultura Contra a Fome”. Para concorrer à cesta, basta levar um quilo de alimento não perecível na Biblioteca Municipal ou na Casa da Cultura, no Centro da cidade, e retirar um cupom numerado. Os interessados têm até o dia 29 de julho para participar. O sorteio será realizado ao vivo, também durante a live.

Biblioteca Municipal é um dos pontos de apoio para a campanha de arrecadação de alimentos

Já para os admiradores do forró, do baião, do xote e do sertanejo, o show com o “trio junino” promete agitar a live do dia 29. Os instrutores de música da Escola de Artes, Jonathan Cunha (teclado) e Leonardo Camacho (violão), ao lado do convidado especial, Alexandre Júnior (vocal), vão apresentar um repertório animado para o público de casa.

De acordo com a diretora de Cultura e da Escola de Artes Municipal, Giselle Lima, a proposta é manter viva a tradição das festas juninas, mesmo que em formato 100% on-line. “Com a pandemia, tivemos que migrar nossas atividades presenciais para o mundo digital e nossa grande preocupação sempre foi com a manutenção das nossas tradições – e a festa junina é uma delas e que, inclusive, faz parte do calendário escolar. Por isso, em conjunto com a equipe da Escola de Artes, preparamos uma programação especial, reunindo música, trajes, gastronomia e, claro, a ação social para auxiliar emergencialmente os nossos artistas e agentes culturais que tiveram suas rendas afetadas pela crise”, disse.