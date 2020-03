Inscrições para curso de cuidadores em Arraial do Cabo de idosos foram prorrogadas

A Consultoria Geral de Longevidade e Envelhecimento Humano (CONLONGEH) abrirá a 2ª turma do Curso de Cuidadores de Idosos no próximo mês. Os interessados em participar devem comparecer à sede da Secretaria de Assistência Social (no antigo fórum da Prainha), até esta sexta-feira (6), das 9h às 17h para realizar a inscrição. As vagas são limitadas!

Para realizar a inscrição é indispensável levar a cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência (com endereço de Arraial do Cabo, no nome do aluno ou, no máximo, em nome de parentes de segundo grau), além do comprovante de escolaridade (exigência mínima do ensino fundamental completo), e uma foto 3×4. Outras informações diretamente no ato da inscrição.