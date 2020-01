Inscrições para Guarda Mirim de Búzios começam na próxima segunda-feira

A Prefeitura de Armação dos Búzios, através da Secretaria de Segurança Pública, informa que abrirá novas turmas da Guarda Mirim. Em 2020 serão 100 vagas oferecidas para crianças da cidade, de 10 a 17 anos da cidade.

Para se inscrever o candidato deverá estar matriculado na rede de ensino pública ou privada da cidade de Búzios. As inscrições estarão abertas, somente, na próxima segunda-feira (13/01) e terça-feira (14/01), das 9h às 12h e das 13h às 17h, na sede do PROGEP, na Secretaria de Segurança Pública, na Rasa, localizada na Estrada José Bento Ribeiro Dantas nº12.

Para se inscrever será necessário apresentar:

– Documento de Identidade (do responsável e do participante) e ou certidão de nascimento do candidato;

– Duas fotos 3 x 4 atuais do candidato;

– Declaração expedida pela unidade escolar informando a matrícula regular do candidato;

– Comprovante de Residência.

O candidato deverá levar também 01 kg (um quilo) de alimento não perecível, que será doado a uma instituição de caridade.