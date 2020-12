Inscrições para prêmio cultural de São Pedro da Aldeia terminam neste domingo

Os agentes culturais aldeenses, interessados em participar do “Prêmio São Pedro da AldeiaCultura Viva”, têm até o domingo (06/12) para realizarem a inscrição do seu projeto. O cadastro pode ser feito pelo e-mail inscricao.culturaspa@gmail.com ou diretamente na sede da Secretaria Adjunta de Cultura (Av. Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Clique aqui para acessar o Edital de Seleção de Propostas nº 001/2020.

A seleção faz parte dos recursos da Lei de Auxílio Emergencial Aldir Blanc e vai conceder prêmios de R$5.000,00 a R$28.064,08 para projetos promovidos por agentes culturais do município, que tenham atuação comprovada em qualquer segmento artístico cultural reconhecido.

De acordo com a secretária adjunta de Cultura, Edlúcia Marques, a sociedade civil aprovou a realização do prêmio aldeense e tem interagido bastante nas propostas do Edital. “As ações da Lei Aldir Blanc estão nos proporcionando muito aprendizado. Gostaríamos de pedir aos nossos agentes culturais que nos enviem propostas para garantir que o ano de 2021 seja repleto de ações voltadas para o setor em nossa cidade”, afirma.

Todos os projetos inscritos no Prêmio serão analisados e selecionados pela Comissão Temporária de Editais do Fundo Municipal de Cultura. As melhores propostas serão premiadas de acordo com critérios técnicos e artísticos de seleção, levando em consideração itens estabelecidos no Edital de Seleção.



PÚBLICO-ALVO

Podem se inscrever no Edital para concorrer às premiações pessoas físicas (maiores de 18 anos) e jurídicas com comprovação de atuação social ou profissional, de no mínimo um ano, nas áreas artísticas e culturais. Para a efetivação da inscrição, é necessário o preenchimento de formulários, disponíveis em anexo ao Edital, e o envio correto de todos os documentos solicitados.

CATEGORIAS

Ao todo, 44 projetos culturais serão contemplados com prêmios em dinheiro, distribuídos nas categorias Programa de Desenvolvimento das Artes Cênicas, Programa de Desenvolvimento da Música, Programa de Formação e Incentivo Cultural, Programa de Desenvolvimento do Patrimônio Material e Imaterial, Programa de Desenvolvimento da Cultura Popular I e Programa de Desenvolvimento da Cultura Popular II, sendo as duas últimas voltadas ao tema natalino.

PROPOSTAS

Serão aceitas propostas voltadas às Artes Visuais, Artesanato, Carnaval, Dança, Teatro, Circo, Música, Literatura, Audiovisual, Cultura Afro, LGBTQIA+, Produção Cultural e Artes Integradas, dentre outras áreas relevantes ao movimento cultural do município – segmentos que tiveram suas atividades diretamente impactadas pelas medidas de distanciamento social adotadas durante a pandemia do coronavírus.