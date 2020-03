Inscrições para Trilhas Sustentáveis em Cabo Frio vão até sexta

Colaboradores que trabalham nos estabelecimentos de hospedagem, que oferecem trilhas como serviço, podem se inscrever até esta sexta-feira (13) no Projeto Trilhas Sustentáveis da Secretaria de Meio Ambiente. A atividade é gratuita e acontecerá neste sábado (14), a partir das 8h, simultaneamente em três locais: Dunas do Peró, Farol da Lajinha e no Parque da Preguiça, em Tamoios. O objetivo é fomentar a atividade de maneira monitorada para que o impacto do homem nessas áreas de proteção ambiental seja o menor possível. As vagas são limitadas.

Para participar é preciso preencher a ficha de inscrição on-line, disponível no link https://tinyurl.com/t459zlo. As trilhas serão acompanhadas por condutores credenciados pelo INEA, guias de turismo e biólogos. O responsável pelo roteiro na Dunas do Peró é Henrique Nascimento, que além de ser guia de turismo e condutor Parque Estadual da Costa do Sol (PECS). Já no Farol da Lajinha a condutora será Mônica Aguiar, que também é guia de turismo e condutora PECS. Já no Parque da Preguiça a monitora será a guia de turismo Tatiana Dias.

Segundo a Coordenadora de Bandeira Azul, Paloma Arias, esta ação faz referência ao Dia Nacional do Turismo Ecológico, comemorado no dia 01 de março, além da preocupação com o meio ambiente. “Estamos reunindo pessoas que trabalham com trilhas para orientá-las e sensibilizá-las a promover essa atividade de forma consciente de forma que diminua os impactos dos visitantes nas áreas de proteção ambiental. A orientação do guia e a educação do visitante são fundamentais para a manutenção das ações recreativas em áreas naturais”.

Ainda segundo ela, a equipe da organização das trilhas preparou um informativo que contém dicas do que vestir, levar e de como se comportar.

Conduta consciente:

Informe-se normas e regulamentos dos locais que vai visitar. Caminhe somente pelas trilhas, atalhos são perigosos e degradam o ambiente (destroem plantas e raízes, além de causar erosão); Deixe cada coisa em seu lugar, não risque pedras ou troncos de árvores; Respeite a flora e fauna: observe animais à distância, não os alimente, não cace e nem retire plantas; Proteja a floresta de incêndios, não jogue pontas de cigarro nem acenda fogueiras; Cuide do lixo que você produz até chegar a um ponto de coleta; Seja discreto, não faça ruídos desnecessários; Respeite os outros visitantes e a população local; Deixe os animais de estimação em casa; Leve equipamentos de primeiros socorros; Informe às autoridades em caso de acidente.

O que vestir:

 Blusas de dry-fit ou tecidos sintéticos com proteção UV;

 Calças ou bermudas de tactel ou roupa de ginástica;

 Bota de trilha ou tênis com solado antiderrapante;

 Meias esportivas;

 Chapéu ou boné;

 Óculos de sol.

O que levar:

 Mochila pequena para carregar seus objetos;

 Água, suco, isotônico (2l)

 Lanche (frutas frescas, frutas desidratadas, cereais, sanduíche natural, biscoitos). Dê preferência a alimentos naturais, integrais e frescos;

 Roupa de banho, toalha;

 Chinelo (pessoal e opcional);

 Protetor solar;

 Repelente;

 Pequeno kit primeiros socorros;

 Canivete multiuso;

 Lanterna de mão ou de cabeça;

 Capa de chuva;

 Saco para recolher seu lixo.