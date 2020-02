Inscrições para vagas escolares da lista de espera iniciam nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) abre, nesta quinta-feira (13), as inscrições para as vagas da lista de espera. O procedimento é destinado àqueles que não conseguiram alocação nas escolas da rede nas duas etapas de pré-matrícula realizadas anteriormente. No Primeiro Distrito, esta etapa é destinada à Creche e Pré- Escola. No distrito de Tamoios, a lista abrange a Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio.



As inscrições devem ser feitas no site da Seme (www.semecabofrio.rj.gov.br), nos ícones “Lista de Espera”. O formulário com informações sobre dados pessoais do aluno, do responsável e endereço deverá ser preenchido corretamente pelos pais ou alunos, quando maiores de 18 anos.



Conforme forem surgindo vagas nas unidades escolares, o setor de Matrícula fará contato com os responsáveis, informando os procedimentos a serem adotados. Vale ressaltar que o preenchimento da lista não garante a vaga e/ou matrícula.



No distrito de Tamoios, a efetivação da matrícula somente poderá ser realizada mediante autorização da SEME-Tamoios (Núcleo), localizada na Avenida Independência, nº 1075, Centro Empresarial Tamoios.



No Primeiro Distrito, a efetivação das matrículas será realizada mediante autorização da Seme. As matrículas do 1º ao 9º ano de escolaridade poderão ser feitas, a partir desta quinta (13), no balcão da secretaria da unidade escolar pretendida, desde que haja vaga.